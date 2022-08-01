Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Türk Mukavemet Teşkilatı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz mesajında Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ncı kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı tarihimizden ve mücadelemizden aldığımız güçle bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz ifadelerini kullandı.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk halkının önemli ulusal bayramlarından birisi olduğuna vurgu yapan Bakan Oğuz, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşamayı, toplumsal direnişle sağladığını belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün tarihsel var oluş mücadelesinde gösterdiği başarılı direnişle toplumsal birlikteliğin daha da pekiştiğini ifade eden Oğuz, toplum olarak yaşadıkları haklı gurur ve onurun temelini barış ve özgürlük için verilen mücadeleyle anlatmanın mümkün olacağını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün zaferlerle dolu şanlı bir gün olan 1 Ağustos’un önemine dikkat çeken Oğuz, kutlamakta olduğumuz ve adamızla halkımızı esenliğe taşıyan bu üç mutlu ve önemli günün yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımı’za, Büyük Türk Ulusu’na ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonsuz güvenimizi yineleriz dedi.