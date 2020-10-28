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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci yıldönümünü, büyük coşku ve gururla kutluyoruz.

Yüce Türk ulusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük mücadeleler neticesinde Cumhuriyetin sarsılmaz  temellerini atmıştır. Bugün 97’inci yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır.

Kıbrıs Türk halkı da Türk ulusunun onurlu mücadelesini desteklemiş, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Atatürk ilkelerini benimsemiştir. Halkımız,bu  çağdaş ve laik değerler doğrultusunda ilerlemeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarım.

Dursun OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

 

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