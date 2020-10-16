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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

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Dünya Gıda Günü için bu yıl "Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir" teması belirlendi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Dünya Gıda Günü için bu yıl "Büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir" teması belirlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, gıda güvenliğinin ve yeterli beslenmenin herkes için önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bununla birlikte mahsullerin tarlada çürümesini önlemek için dijital araçlar ve yapay zeka gibi modern teknolojinin kullanımı, bioçeşitliliği erozyondan kurtarma, ürün sigortasını mümkün olduğunca genişletmek ve aktifleştirmek gibi konular ön plana çıkıyor.

Bizler de ülkemizde sağlıklı ve sürdürülebilir gıda politikasını hayta geçirerek, arpanın, buğdayın, patatesin tarlada; narenciyenin  dalında kalmaması için çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle elimizdeki kısıtlı imkanlar çerçevesinde, teknolojik imkanlarla üretimin yapılması için üreticiyi teşvik ediyor, destekliyoruz. Üreticinin zararını karşılamak için Genel Tarım Sigorta Fonu’nun kapsamını geliştirmiş bulunuyoruz.                                           

Bilindiği üzere, tarladan sofraya gelen tarımsal ürünlerin kontrol ve denetim sorumluluğu, Bakanlığımıza aittir. Bu çerçevede gıda güvenliği ile ilgili denetimler, Tarım Dairesi ve Veteriner Dairesi tarafından yapılıyor.  Gıda Analiz Sonuçları hakkında her hafta kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Sebze ve meyvelerdeki ilaç kalıntılarını sıfırlamak ve vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli gıdaya erişimin sağlamak önceliğimizdir.

Hayvansal üretim konusunda da hayvan refahı  başta olmak üzere sektörle ilgili konularda hayvan üreticilerimize yönelik desteğimiz sürmektedir. Sağlıklı et  ve süt tüketimi noktasında, gıda güvenliğini öne çıkaran uygulamalarla ilgili denetimlerimiz de devam etmektedir.

Dünyamızı etkisi altına alarak, gerek sosyal gerek ekonomik alanda krizler yaratan pandemi dönemi, sürdürülebilir, sağlıklı tarımın önemini bir kez daha ortaya koymuş ve özellikle tarım alanında daha etkin uygulamaların kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Bu gerçekler ışığında ülkemizde, Dünya Gıda Günü dolasıyla sağlıklı, güvenli gıdaya ulaşılabilmek için tarımda etkin, planlı programların yürütülmesi doğrultusunda hareket edeceğimizi vurgulamak isterim. 

Dursun Oğuz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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