Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarım arazilerini imara açın demedik

Birinci Boyut programına katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planında “tarımsal araziler”in de imara açıldığı yönündeki iddialara ve bu yönde yapılan eleştirilere açıklık getirdi.

İşte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un bu yöndeki ifadeleri….

“TARIM ARAZİLERİNİ İMARA AÇIN DİYE BİRŞEY DEMEDİK”

“ARAZİLERİN TARIMSAL KAYNAK OLARAK KULLANILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİR YAZI YAZDIK”

“GÜNCELLEME YAPILMAMIŞ BİR İMAR PLANI”

“NEDEN KOYDUNUZ? GÖSTERMELİK Mİ?”

“Ayşegül hanımla bu konuyu detaylı konuşamadık, konuşacağız da. Değerlendirme açısından bize Şehircilik Dairesi tarafından gelen bir talep yazısı oldu. Bizim dediğimiz 1998-2000 yılları arasında Türkiye’de Çukurova Üniversitesi ile yapılmış çok detaylı bir araştırma var idi. Ancak önce emirnaem sonra imar planı çıkınca gördük ki o haritalarda yer alan birinci sınıf tarım arazilerinde imar var. Yani bizim yapmış olduğumuz araştırmalar ve verilen sunum raporları 2000 yılında 1., 2. Ve 3. Sınıf diye ayrılmış tarım arazileri var ama günümüzde çıkanda da tarım arazisi olarak görülüyor ancak üzerinde imar var. Güncelleme yapılmamış bir imar planı. Şimdi siz haritada 1. Sınıf tarım arazisi gördüğünüz yerin üzerinde apartman var ise veya imar var ise yapılaşma var ise o zaman demez misiniz be kardeşim buraya bunu birinci sınıf koydunuz ama üzerinde bunun bina var. Neden bunu buraya koydunuz göstermelik mi? O nedenle biz buraları açın diye de birşey demedik. Sadece 1998-2000 yılları içerisinde araştırma yapıldı ancak 1., 2. Ve 3. Sınıf tarım arazileri olarak alt yapıları olmayan, yolu olmayan bu arazilerin tarımsal kaynak olarak kullanılması gerektiği konusunda bir yazı yazdık. Tarım arazileri çıkarılsın diye birşey demedik”….

“BİZİM YOKLUĞUMUZDA YANLIŞ BİR İZLENİM ORTAYA ÇIKTI”

“HARİTALAR GERÇEĞİ GÖSTERMİYOR”

“GERÇEĞE UYGUN OLARAK OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK”

“Ama nasıl olduysa bizim yokluğumuzda, tartışma nasıl geçti de bilmiyorum ama yanlış bir izlenim ortaya çıktı. Tarım Bakanlığı’nın şurası çıksın, imara açılsın diye bir değişimiz yok. Sadece dediğimiz 1998-2000 yılları arasında yapılan toprak etüd çalışma ve bu çalışma baz alınarak hazırlanan bir harita var. Ancak bu haritalar gerçeği göstermeyen haritalar. O yüzden bunun gerçeğe uygun olarak olması gerektiğini söyledik. Ama bunu çıkarttın şurası kötüdür burası iyidir diye düşüncemiz veya böyle bir yazımız yok”….

“BUGÜNE KADAR HÜKÜMET OLANLAR TOPRAK ETÜD ÇALIŞMASINI BAZ ALARAK BÖLGEDE İMARI ŞEKİLLENDİRMEMİŞ”

“BİRİNCİ SINIF ARAZİ ÜZERİNE APARTMAN İZNİ VERİLMİŞ”

“Toprak etüd çalışması sonrasında ne Tarım Bakanlığı, ne devlet, ne belediyeler ya da bu izinleri veren makamların hiçbiri bu çalışmayı baz alarak buna göre imarı şekillendirelim diye birşey yapmamış. Siz çıkardınız Tarım Bakanlığı olarak bu birinci sınıf arazi dediniz ve raporunuzda var fakat 1-2 sene sonra vatandaş belediyeye gidiyor o bölge için imar izni alıyor. O verimli toprağın üzerine apartman yapılıyor”….

“İMAR PLANINDA KIRMIZI OLARAK GÖSTERİLEN 1.SINIF ARAZİLERİN ÜZERİNDE BİNALAR OLDUĞUNU BİLİYORUM”

“GÜNCELLENMEYEN BİR İMAR PLANI ORTAYA ÇIKTI”

“Şuanda bizim söylediğimiz yeniden bölgedeki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf arazilerin gerçeğe uygun olarak haritaya işlenmesi gerektiğidir. İmara kapanacak denilen, gösterilen haritadaki yerde bina değil toprak olsun diyoruz. Güncellenmeyen bir imar planı ortaya çıkmış. Baktığınızda çıkan imar planında kırmızı olarak gösterilen birinci sınıf arazilerin üzerinde binalar olduğunu biliyorum. O zaman siz bunu böyle göstermeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki orada imar var ve o şekilde düzenleyeceksiniz, tarım arazisi olarak göstermeyeceksiniz”…

“TARIM ARAZİ SAHİPLERİNİN EKONOMİK GELİR ELDE ETMESİNİN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ”

“BİZ SADECE ÇIKARILAN HARİTANIN GERÇEĞE UYGUN OLMASI GEREKİR DEDİK”

“BENİ ELEŞTİRENLER BU HARİTAYA BAKMADI MI?”

“TOPRAK İŞLENİRSE EKONOMİK DEĞER ELDE EDER”

“Bu çizgi çekilirken tarım arazileri ile ilgili bakanlık ve hükümet olarak tarım arazi sahiplerinin ekonomik gelir elde etmesinin önünü açmalıyız.Eğer ben o kişiye artık bu araziyi imara kapattım tarım arazisidir diyorsam sadece kuru ziraat değil diğer tarımsal faaliyetleri de yapabileceği imkanları sağlamamız lazım. Çünkü kuru ziraat ile bir insan sizin kapınızı zorlayacak. Beni kurtarmaz yan tarafdaki arsanın dünya kadar değeri var diyebilecek. O zaman tarım arazisine sahip kişileri de destekleyici üretim politikaları sağlamalıyız. İmar yönünden gelişime açık bir bölge. Ve toprağın değer ettiği bir bölge. Toprağın değeri tarımsal ürün elde ettiği bir bölge olarak değil yapısal anlamda inşaat sektörünün değer ettiği bir bölge. O zaman siz o bölgedeki insanlardan gelen talepleri veya şikayetleri mutlaka bertaraf etmek için alternatif sunmak durumundasınız, durumundayız. O nedenle biz diyoruz ki böyle çalışmalar da yapalım. Ama bunu derken birine biz şurayı kaldırın, bunu yapın demedik. Biz sadece çıkarttığınız haritanın gerçeğe uygun olması gerekir dedik. Çok affedersiniz beni eleştirenler bu haritaya bakmadı mı? Haritanin sorgulanması gerekirdi. Biz ülkedeki tarımsal arazilerin korunmasında hem fikiriz, korumak da zorundayız. Ama bunu yaparken de tarımsal arazilerin mutlaka aktif bir şekilde ekonomik değer olarak bu ülkeye geri dönmesi ile ilgili çalışma yapmak zorundayız.Ülkedeki tarımsal olarak sınıflandırılan arazilerin ekilip, biçilmesi gerekir. Eğer toprak işlenirse ekonomik değer elde eder”….

“MAĞUSA-İSKELE-YENİBOĞAZİÇİ İMAR PLANININ SON HALİNİ GÖRMEDİM”

“TEK TARAFLI İMAR PLANI OLMAZ”

“Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planının son halini görmedim.Tartışmalar halen devam ediyor. Tek taraflı imar planı olmaz”….

“Bizim çıkan taslaktaki haritalarda baktığınızda birçok tarım arazilerinin üzerinde yapılaşma var. Yani olmuş, bitmiş yapılaşmalar. Bunun da önüne geçemiyorsunuz. Tabi belli bir şekilde birileri almış ve yapılaşmayı gerçekleştirmiş. O’dur veya budur suçlu demiyorum. Sonuçta bu insanlar yasal olarak yatırımlarını yapmış”…

“BİZ YAZDIĞIMIZI KİMSEDEN ÇEKİNMEYİZ, GİZLEMEYİZ”

“BAKAN ARKADAŞI SUÇLAYARAK DEĞİL DOĞRUYU BİRLİKTE BULMAKTAN YANAYIM”

Bakan Oğuz, söz konusu bölgedeki tarım arazileri ile ilgili Tarım Bakanlığı olarak İçişleri Bakanlığına gönderdikleri yazının da açıkca ortada olduğunu ve gizli tutulacak bir belge olmadığına da değindi.

Dursun Oğuz, “Biz yazdığımız şeyi kimseden gizlemeyiz. Ben açığım. Ben Ayşegül hanımı, bakan arkadaşı suçlayarak değil doğruyu hep beraber bulmaktan yanayım. Ama dediğim şu önceki hazırlanan güncel değildi güncellenmesi gerekirdi. Haritada görülenle mevcutun aynı olmadığını görüyorum. O zaman bunun güncellenmesi gerekiyor” dedi..