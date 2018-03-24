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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlı üreticileri ziyaret etti

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlı üreticileri ziyaret etti
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yaşlılar Haftası nedeniyle yaşlı üreticileri ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yaşlılar Haftası nedeniyle ilerleyen yaşlarına rağmen halen çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri ziyaret etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şahali, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin verdiği bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği ziyaretlerde üreticilere ülke tarımına ve hayvancılığına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, Nergisli’de 1934 doğumlu Turgut Yenağralı’yı,  Boğaziçi köyünde 92 yaşındaki Kemal Güzler’i, 12 yaşından itibaren hayvancılıkla uğraşan Dilekkaya sakinlerinden 1944 doğumlu Hasan Karaca’yı  ve Kırkkale’de yaşayan 73 yaşındaki Nadir Karşılı’yı ziyaret etti.

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