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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesaj yayınladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesaj yayınladı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesaj yayınladı

Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık 1963’de, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik başlayan saldırılarla birlikte pek çok insanımız şehit olmuş, 103 Türk köyü yakılıp yıkılmış, göçmen durumuna düşürülen insanlarımız kötü koşullar altında yaşamak zorunda bırakılmıştır.

Kıbrıs Türk halkı baskılara, zorluklara karşı dik durmuş; özgürlüğüne, kimliğine yönelik saldırılar karşısında tüm gücüyle direnerek, büyük bir varoluş mücadelesi vermiştir.

Adamızda bir kez daha benzeri acıların yaşanmaması, hiçbir evladın, annenin, babanın, sevdiklerimizin  şehit düşmemesi, hiç kimsenin adının kayıplar listesinde olmaması için mücadelemiz sonucu kurduğumuz devletimize sahip çıkmak gerekmektedir. Bu, hem varoluş mücadelemize hem de geleceğimize yönelik yerine getirmemiz gereken borcumuzdur.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anar, şehitlerimizin önünde saygıyla eğilirim.

 

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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