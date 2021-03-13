Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Dünyamızı etkisi altına alan ve bir yılı aşkın süredir insanlığın mücadele verdiği Covid salgını, sağlığın, sağlık çalışanlarının ve sağlık sisteminin önemini en somut bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu salgın sırasında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızı, 14 Mart Tıp Bayramı’nda selamlıyorum. Onların özverili çalışmaları ve değerleri katkıları sayesinde, salgının en az sayıda insanımızın zarar göreceği şekilde atlatılması için yoğun bir mesai harcanmaktadır.

Sağlık çalışanlarımızın vermekte oldukları uzun soluklu mücadele neticesinde, eminim ki rahat nefes alacağımız günlere en kısa zamanda ulaşacağız.

Covid-19 salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katarak, yorulmak nedir bilmeden hizmet vermeyi sürdüren sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı yürekten kutlarım.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı