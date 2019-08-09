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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz göletleri inceledi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Gönendere, Geçitkale, Eğridere, Serdarlı, Ağıllıdere ve Değirmenlik Çataldere göletlerinde incelemelerde bulundu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz göletleri inceledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun  Oğuz’a temasları sırasında Geçitkale Kaymakamı Cüneyt Arkınel, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Serdalı Belediye Başkanı Halil Kasım, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Gönendere Muhtarı Mustafa Bostancıoğulları ve bakanlık yetkilileri eşlik etti. 

Oğuz, göletlerdeki incelemeleri sırasında bölge halkıyla da bir araya gelerek sorunları dinledi; görüş alışverişinde bulundu.   

Gönendere’deki gölet incelemelerinde, göletin kullanılması, sulama birliğinin kurulması ve şiddetli yağmurlardan zarar gören derelerin ıslahı için çalışmalar başlatılması kararı alındı. 
 
Geçitkale’deki Eğridere Göleti’ndeki incelemelerde ise, gölette bulunan ve çeşitli nedenler ile ekonomiye kazandırılamayan suların süratle kullanımına yönelik adımların atılması ve sulama sisteminin devreye konması görüşüldü.

Serdarlı Ağıllıdere Göleti’nin de, gözden geçirilip devreye alınması ve sulama birliğinin kurulması yönünde karar üretildi. 

Değirmenlik Çataldere Göleti’nin su kapasitesinin arttırılması konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu ve bölgenin ve zeytin ağaçlarının sulanması konusu da ele alındı.

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