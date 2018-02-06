Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakani Şahali, su konusunda açıklamalarda bulundu

“BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA SU PROJESİNİN İLERLETİLMESİNİ
SAĞLAMAK GÖREVİNİ ÜSTLENDİK”
“HEDEF; DAHA UCUZ VE KALİTELİ SU”
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genç TV’de Günün
Getirdikleri programında Aysu Basri Akter’in sorularını yanıtladı.
Bakan Şahali, en öncelikli konularının başında su geldiğini ve hükümetin,
özelde de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının üzerine düşen sorumluluğun
2 Mart 2016 tarihli TC ve KKTC arasında imzalanan anlaşmada ifade edildiği
gibi olduğunu söyledi.
Şahali, “Devletler yazılı konuşur prensibinden hareketle önümüzde duran belli
başlı uluslararası anlaşmalar var. O anlaşmalar çerçevesinde su ile ilgili konuları
değerlendirmek ve yükümlülükleri, sorumlulukları ona göre belirlemek
gerekiyor. Bizim önümüzde duran en önemli anlaşma suyun ülkemize gelişini
sağlayan ve dönemin Başbakanı Kalyoncu ile TC Başbakanı Davutoğlu arasında
imzalanan 2 Mart 2016 tarihli anlaşmadır.O anlaşma çerçevesinde KKTC ve
TC’nin yükümlülükleri, sorumlulukları ifade edilmiştir. O çerçevede
Türkiye’gelen suyun hem kullanım hem de tarımsal amaçlı nasıl
projelendirileceği, işletileceği ve yurttaşların nasıl yararlanacağı çok net bir
şekilde ifade edilmiştir” dedi.
Belediyeler aracılığı ile halka ulaştırılan suyun ülkenin tamamına verilmesiyle
ilgili devam eden çalışmanın yavaş ilerlediğini ifade eden Bakan Şahali, suyun
yüzde yüz ülkenin tamamına ulaştırılması görevinin de ortada durduğunu
söyledi.
Kod No: F.BAK.7Rev. No/Tar.:00Y.Tarihi: 22.03.2017
Tarımsal alanlara suyun ulaştırılmasıyla ilgili başlatılan projenin şuan hangi
aşamada olduğunu henüz inceleme fırsatı bulamadığını da belirten Bakan Şahali,
“Bu projeyle ilgili detaylar kamuoyuna net bir şekilde açıklanmadan Güzelyurt
bölgesine suyun ulaştırılmasıyla ilgili bir tünel inşaası başlatıldı ve o inşaat hala
devam ediyor.O inşaatın Türkiye Cumhuriyetinde açılan bir ihale ile DSİ
kontrolünde ve denetiminde yürütüldüğünü biliyoruz. Hem TC yetkilileriyle
hem de kendi teknik personelimizle bu konuyu değerlendirmek ve bütüncül bir
yaklaşımla su projesinin ilerletilmesini sağlamak görevini üstlenmiş
bulunuyoruz” dedi.
DSİ adına İçme kullanma suyu tesislerini işleten firmanın 1 yıllık geçiş
döneminin süresinin yeni bir ihale ile 3 yıl daha uzatıldığına dikkati çeken
Şahali, söz konusu anlaşmada öngörülen çerçeve içerisine yeniden dönülmesine
acilen ihtiyaç olduğunu söyledi.
Bakan Şahali, “Son derece büyük ve pahalı bir proje olan suda bize düşen
maksimum fayda prensibine bağlı olarak hem tarımsal hem de evsel amaçlı su
kullanımında yararlanmayı başarmak.Su rezervlerinin rehabilite edilmesi ve
kapasitelerinin artırılması ile ilgili de bir görev bizi beklemektedir”şeklinde
konuştu.
Suyun fiyatı ile ilgili bir soru üzerine de Bakan Şahali, “Su fiyatı ile ilgili de
nihai bir noktaya ulaşılmadığı sürece mevcut fiyatlandırmanın geçerli olması
zorunluluk haline gelmiş durumdadır” dedi.
2 Mart 2016 tarihli Su temini ve yönetimine ilişkin hükümetlerarası anlaşmada
suyun ülkede tek fiyat prensibine dayalı olarak kullandırılacağının yazılı
olmasına rağmen şuanda 28 belediyede neredeyse 20 ayrı fiyattan suyun yurtaşa
ulaştırıldığını kaydeden Bakan Şahali, “İşletme ile ilgili nihai projenin
uygulanması ve işletmecinin devreye girerek suyu yeniden fiyatlandırması bizim
açımızdan bir zorunluluk gibi duruyor. Çünkü o fiyatlandırma içerisinde hem
ihtiyaç duyulan tesislerin, şebeke inşaasının veya şebeke yenilemesinin
yapılması hem de suyun kesintisiz bir şekilde yurttaşa ulaştırılması hizmetinin
karşılığı olacak bir bedel söz konusudur. Ve o bedelin ne olacağı yapılacak ihale
ile ortaya çıkacaktır”diye konuştu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, hedefin; yap-işlet- devret modeliyle
bir işleticiye devredilerek su fiyatının aşağıya çekilmesi ve işletme süresinin
uzatılması yöntemi olabileceğini söyledi.
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