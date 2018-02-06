Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakani Şahali, su konusunda açıklamalarda bulundu



“BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA SU PROJESİNİN İLERLETİLMESİNİ

SAĞLAMAK GÖREVİNİ ÜSTLENDİK”

“HEDEF; DAHA UCUZ VE KALİTELİ SU”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genç TV’de Günün

Getirdikleri programında Aysu Basri Akter’in sorularını yanıtladı.

Bakan Şahali, en öncelikli konularının başında su geldiğini ve hükümetin,

özelde de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının üzerine düşen sorumluluğun

2 Mart 2016 tarihli TC ve KKTC arasında imzalanan anlaşmada ifade edildiği

gibi olduğunu söyledi.

Şahali, “Devletler yazılı konuşur prensibinden hareketle önümüzde duran belli

başlı uluslararası anlaşmalar var. O anlaşmalar çerçevesinde su ile ilgili konuları

değerlendirmek ve yükümlülükleri, sorumlulukları ona göre belirlemek

gerekiyor. Bizim önümüzde duran en önemli anlaşma suyun ülkemize gelişini

sağlayan ve dönemin Başbakanı Kalyoncu ile TC Başbakanı Davutoğlu arasında

imzalanan 2 Mart 2016 tarihli anlaşmadır.O anlaşma çerçevesinde KKTC ve

TC’nin yükümlülükleri, sorumlulukları ifade edilmiştir. O çerçevede

Türkiye’gelen suyun hem kullanım hem de tarımsal amaçlı nasıl

projelendirileceği, işletileceği ve yurttaşların nasıl yararlanacağı çok net bir

şekilde ifade edilmiştir” dedi.

Belediyeler aracılığı ile halka ulaştırılan suyun ülkenin tamamına verilmesiyle

ilgili devam eden çalışmanın yavaş ilerlediğini ifade eden Bakan Şahali, suyun

yüzde yüz ülkenin tamamına ulaştırılması görevinin de ortada durduğunu

söyledi.

Kod No: F.BAK.7Rev. No/Tar.:00Y.Tarihi: 22.03.2017

Tarımsal alanlara suyun ulaştırılmasıyla ilgili başlatılan projenin şuan hangi

aşamada olduğunu henüz inceleme fırsatı bulamadığını da belirten Bakan Şahali,

“Bu projeyle ilgili detaylar kamuoyuna net bir şekilde açıklanmadan Güzelyurt

bölgesine suyun ulaştırılmasıyla ilgili bir tünel inşaası başlatıldı ve o inşaat hala

devam ediyor.O inşaatın Türkiye Cumhuriyetinde açılan bir ihale ile DSİ

kontrolünde ve denetiminde yürütüldüğünü biliyoruz. Hem TC yetkilileriyle

hem de kendi teknik personelimizle bu konuyu değerlendirmek ve bütüncül bir

yaklaşımla su projesinin ilerletilmesini sağlamak görevini üstlenmiş

bulunuyoruz” dedi.

DSİ adına İçme kullanma suyu tesislerini işleten firmanın 1 yıllık geçiş

döneminin süresinin yeni bir ihale ile 3 yıl daha uzatıldığına dikkati çeken

Şahali, söz konusu anlaşmada öngörülen çerçeve içerisine yeniden dönülmesine

acilen ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Şahali, “Son derece büyük ve pahalı bir proje olan suda bize düşen

maksimum fayda prensibine bağlı olarak hem tarımsal hem de evsel amaçlı su

kullanımında yararlanmayı başarmak.Su rezervlerinin rehabilite edilmesi ve

kapasitelerinin artırılması ile ilgili de bir görev bizi beklemektedir”şeklinde

konuştu.

Suyun fiyatı ile ilgili bir soru üzerine de Bakan Şahali, “Su fiyatı ile ilgili de

nihai bir noktaya ulaşılmadığı sürece mevcut fiyatlandırmanın geçerli olması

zorunluluk haline gelmiş durumdadır” dedi.

2 Mart 2016 tarihli Su temini ve yönetimine ilişkin hükümetlerarası anlaşmada

suyun ülkede tek fiyat prensibine dayalı olarak kullandırılacağının yazılı

olmasına rağmen şuanda 28 belediyede neredeyse 20 ayrı fiyattan suyun yurtaşa

ulaştırıldığını kaydeden Bakan Şahali, “İşletme ile ilgili nihai projenin

uygulanması ve işletmecinin devreye girerek suyu yeniden fiyatlandırması bizim

açımızdan bir zorunluluk gibi duruyor. Çünkü o fiyatlandırma içerisinde hem

ihtiyaç duyulan tesislerin, şebeke inşaasının veya şebeke yenilemesinin

yapılması hem de suyun kesintisiz bir şekilde yurttaşa ulaştırılması hizmetinin

karşılığı olacak bir bedel söz konusudur. Ve o bedelin ne olacağı yapılacak ihale

ile ortaya çıkacaktır”diye konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, hedefin; yap-işlet- devret modeliyle

bir işleticiye devredilerek su fiyatının aşağıya çekilmesi ve işletme süresinin

uzatılması yöntemi olabileceğini söyledi.