Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Akaryakıt Ödemesinin Yapıldığını Duyurdu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olarak ödenmesi amacıyla, 2019-2020 üretim yılın ait olan ve %70’lik kısmı geçtiğimiz aylarda yatırılan akaryakıt hakedişlerinin geriye kalan %30’luk kısmına karşılık gelen toplam 4.048.564,00 TL’lik ödeme 8.417 bitkisel üretim yapan üretici ve balıkçılık yapan balıkçılarımıza yatırılmıştır.
Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarından kullanabilirler.
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