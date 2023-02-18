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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa ıslahı konusunda seminer düzenleyecek

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Arpa Islahı, Sertifikalı Tohumluk Üretimi, Islah Denemelerinin Planlaması ve İstatistik Metotları” konulu seminer düzenleyecek.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, arpa ıslahı konusunda seminer düzenleyecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 20-24 Şubat tarihleri arasında “Arpa Islahı, Sertifikalı Tohumluk Üretimi, Islah Denemelerinin Planlaması ve İstatistik Metotları” konulu seminer düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre seminerler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı seminer salonunda yer alacak.

Seminerlerde, Ziraat Yüksek Mühendisi İsmail Sayım tarafından Arpa Islahı, Dr. Namuk Ergün tarafından “Arpada Sertifikalı Tohumluk Üretimi”, Dr. Sinan Aydoğan tarafından “Islah Denemelerinin Planlaması ve İstatistik Metotlar” konularında eğitim verilecek.

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