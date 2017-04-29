Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı çekirge mücadelesinin sona erdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ercan Havalimanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan arazilerde saptanan yoğun çekirge sürüsüne karşı, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü işbirliğiyle, 20 Nisan’da başlatılan çekirge mücadelesi 26 Nisan tamamlandı.

3 Mayıs tarihinden itibaren, bu bölgelerdeki hayvan sahiplerinin hayvanlarını otlatmaya başlayabilecekleri ve arazi sahiplerinin de hasat yapmaya başlayabilecekleri duyuruldu.