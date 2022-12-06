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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, et fiyatları konusunda açıklama yaptı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede gündem olan kırmızı et konusunda gelinen aşamayla ilgili açıklama yaptı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, et fiyatları konusunda açıklama yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede gündem olan kırmızı et konusunda gelinen aşamayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın canlı hayvan satış fiyatları konusunda Hükümetle bir anlaşmanın olmadığı yönündeki açıklamasına işaret edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda Mustafa Naimoğulları başkanlığında yapılan toplantıda canlı hayvan fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak stabilleştirilmesi konusunda hem fikir olunmuştur. Daha sonra ise Kasaplar Birliği ile bu konuda bir toplantı yapılarak stabilleşen canlı hayvan fiyatlarına göre et satış fiyatlarının belirlenmesi konusunda uzlaşı sağlanmıştır. Bir gün sonra ise Hayvancılar Birliği Yönetimi Bakanlık önünde yaptığı açıklamada canlı küçükbaşın kilogram fiyatının 70TL/Kg ve Büyükbaş canlı hayvan fiyatını 80 TL/Kg olarak açıklamıştır.”

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