Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile UKÜ arasındaki iş birliği

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi görüşüldü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’yi kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Nadiri, Bakanlık ve üniversite arasında mevcut olan iş birliği protokolünü Bakan Oğuz’la görüştü.

Görüşmede, UKÜ Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Fakültesi ile mevcut protokol çerçevesinde tarımsal iş birliğinin geliştirilmesi, hizmet içi eğitim, çiftçilere yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve çevre dostu üretim tekniklerinin uluslararası kalite standartları ışığında tarım alanında kullanması konuları ele alındı.