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SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kasaplık Hayvan Satışı Hakkında 5 Maddelik Açıklama Yaptı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kasaplık Hayvan Satışı Hakkında 5 Maddelik Açıklama Yaptı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kasaplık Hayvan Satışı Hakkında 5 Maddelik Açıklama Yaptı

1. 15 baş kasaplık kuzu, 5 baş kasaplık koç, 18 baş kasaplık keçi ve 20 baş kasaplık koyun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden kasaplık satılacaktır. Taban Fiyatlarımız kuzu 45 TL/kg, keçiler 25 TL/kg, koyun ve koçlar için 28 TL/kg olarak belirlenmiştir.

2. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir.

3. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.

4. Ödemeler peşin(Nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır.

5. İhaleyi kazananlar en geç 18 Mart Cuma 2022 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 18 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.

            

      Kasaplık satışına sunulan kuzu, koç ve koyunlar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde, keçiler ise Ercan DÜÇ’de görülebilir. Teklifler en geç 11 Mart, 2022 Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

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