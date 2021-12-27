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Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 'ndan Üreticilere Önemle Duyrulur

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Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2020–2021 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri köylerde askıya alınmış bulunmaktadır.
Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 'ndan Üreticilere Önemle Duyrulur

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2020–2021 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri köylerde askıya alınmış bulunmaktadır.

           

            Askı Listeleri 27/12/2021-31/12/2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 5 iş günü askıda kalacaktır. Aşağıda isimleri verilen kazaların askı listelerindeki komite bulgularını takip edip itirazlarının olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 10 TL. karşılığında itiraz yapmaları gerekmektedir. İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan DUYURU’ da belirtilmiştir.

                                         

            Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul

edilerek işlem yapılacaktır.

 

            ÜRETİCİLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR.

 

 

 

 

                                                                                                          İPEK KIZILDUMAN

                                                                                             GENEL TARIM SİGORTASI FONU          

                                                                                                                  MÜDÜRÜ      

 

ASKIYA ÇIKAN KAZA VE/VEYA BÖLGELER

 

  1. GÜZELYURT KAZASI
  2. LEFKE KAZASI
  3. GEÇİTKALE BÖLGESİ:    1)AKOVA, 2)ARIDAMI, ALANİÇİ, 4)ÇINARLI, 5)GEÇİTKALE

                                              6)MALLIDAĞ, 7)TATLISU, 8)YAMAÇKÖY, 9)YILDIRIM

      4)   GÖNENDERE BÖLGESİ:  1)ÇAMLICA, 2)ERGENEKON, 3)GÖNENDERE, 4)GÖRNEÇ,

                                                          5) NERGİSLİ, 6)PINARLI, 7)SERDARLI, 8)SÜTLÜCE,      

                                                           9)TİRMEN, 10)ULUKIŞLA

      5)   GİRNE BOĞAZ BÖLGESİ:1)AĞIRDAĞ, 2)BOĞAZKÖY, 3)DAĞYOLU, 4)AŞAĞI DİKEN,

                                                           5)GÖÇERİ, 6)GÜNGÖR, 7)KÖMÜRCÜ, 8)PINARBAŞI, 9)AŞAĞI

                                                           TAŞKENT, 10)YUKARI DİKMEN, 11)YUKARI TAŞKENT

      6)   GİRNE DOĞU BÖLGESİ:   1)ARAPKÖY, 2)BAHÇELİ, 3)BEŞPARMAK, 4)BEYLERBEYİ,  

                                                            5)ÇATALKÖY, 6)DOĞANKÖY, 7)ESENTEPE, 8)GİRNE,      

                                                            9)KARAAĞAÇ, 10)KARAKUM, 11)OZANKÖY

     

 

     7)   GİRNE BATI BÖLGESİ:      1)ALSANCAK, 2)EDREMİT, 3)ILGAZ, 4)KARAMAN, 

                                                            5)KARAOĞLANOĞLU, 6)KARŞIYAKA, 7)LAPTA,                        

                                                             8)MALATYA, 9)YEŞİLTEPE, 10)ZEYTİNLİK

      8)   AKDOĞAN BÖLGESİ:        1)AKDOĞAN, 2)BEYARMUDU, 3)ÇAYÖNÜ, 4)DÜZCE,                 

                                                            5)İNCİRLİ, 6) İNÖNÜ, 7)KÖPRÜLÜ, 8)PAŞAKÖY, 9)PİLE,             

                                                            10)TURUNÇLU, 11)TÜRKMENKÖY, 12)VADİLİ,          

                                                            13)KSİLODİMBU

      

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