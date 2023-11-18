Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, SÜTEK ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi

Görüşmede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Hüseyin Çavuş, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi. Eleştiri ve öneri getiren tüm vekillere teşekkür ederek sözlerine başlayan Çavuş, tüm eleştirilere saygı duyduğunu kaydetti.

Çavuş: “Cypruex’in Ziraat Bankasına tek bir kuruş borcu bulunmamaktadır”

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile ilgili eleştirilere katıldığını ifade eden Bakan Çavuş, 30 Kasım öncesinde TÜK bütçesinin hazır olacağını söyledi. Çavuş, 4 yıl geçmeyen SÜTEK bütçesini de komiteye getirip geçirdiklerini söyledi.

Geç kalmış tüm ödemelerin yapılması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Çavuş, Doğrudan Gelir Desteği ödemesini yaptıklarını, faiz desteğini indirdiklerini, tohumda kredilendirme imkanı sağladıklarını anlattı ve sadece üreticiyi değil üretimi desteklemenin önemine de değindi.

“Cypruex’in Ziraat Bankasına tek bir kuruş borcu bulunmamaktadır” diyen Çavuş, Cypruex için pazar araştırması yapıldığını, yeni pazarlar aranmasının kaçınılmaz olduğunu ve bunun için de Azerbaycan’ın bir fırsat olduğunu ifade etti.

16.500 dönümün 24 saat sulandığı bilgisini de aktaran Bakan Çavuş, Bakanlığa bağlı dairelerdeki personel eksikliklerinden de bahsederek, bundan dolayı Orman Dairesi’nin 26 personel alımına gittiğini ve hiçbir zaman siyasi ayrıcalık yapmadıklarını söyledi.

Çavuş, narenciye haşatını kolaylaştırmak için de çalışmalarının sürdüğünü; toprak satışı ile ilgili imar planlarının bir an önce yapılması gerektiğini; Avrupa’dan Mağusa Limanı üzerinden hayvan ithalatı için görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

Et fiyatları ve denetim konusundaki eleştirilere ise Çavuş, esas olanın et satış noktalarının artırılarak rekabetin sağlanması olduğunu kaydetti.

Yapılan hijyen denetimleri ile ilgili de bilgi veren Çavuş, bu denetimlerde siyaset gütmeden bazı yerleri kapattıklarını ve kapanan yerlerin eksiklerini tamamlaması halinde yeniden faaliyete geçebileceğini söyledi.

Tarımda planlamanın tarım entegre sistemi ile hayat bulabileceğini ve bu yönde ihaleye çıkılacağını söyleyen Bakan Çavuş, yangınlara müdahale hakkında ise orman yollarının %70’inin açıldığını anlattı.

Bakan Hüseyin Çavuş’un konuşmasının ardından, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay’ın doğrudan gelir desteği ödeneğinin 455 milyon TL’den 555 milyon TL’ye; belediyelerin elektrik borçları kalemindeki 8 milyon TL’lik ödeneğin 9 milyon 950 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin önerileri oy çokluğuyla kabul edildi.

Değişiklik önerilerinin ardından ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 3 Milyar 28 Milyon 983 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi ve Bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri görüşülmeye başlandı.

SÜTEK

Süt Kurumu bütçesine ilişkin ilk olarak SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve bazı yetkililer, kurum çalışmaları ve bütçesi ile ilgili bilgi aktardı, soruları yanıtladı. Bütçenin madde madde okunarak oylanmasının ardından ise bütünü oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu

Son olarak Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi ele alındı. Fon bütçesine ilişkin söz alan Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Bakanlık tarafından korunması ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sigortanın gelirlerinin günlük olarak kasasında durmasının önemine işaret ederek Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılının başından itibaren fona kaynaklarını günü gününe aktarmasını isteyen Şahali, “Maliye’nin kendi sorumluluklarını günü gününe yerine getirmesi şarttır” dedi.

Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, Fonun 2023 yılında yaptığı ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Kuraklık haritalarının en geç haftaya salı günü paylaşılacağını da aktaran Çavuş, 31 Aralığa kadar beyanların bitmesiyle birlikte kuraklık ödemelerinin de yapılacağını belirtti.