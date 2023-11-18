  • BIST 7853.36
  • Altın 1824.343
  • Dolar 28.6597
  • Euro 31.2407
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan Almanya’ya: Biz Holokost cenderesinden geçmedik, İsrail’e borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, SÜTEK ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 3 Milyar 28 Milyon 983 bin 900 TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Komite’de, Bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ve Genel Tarım Sigortası Fonu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, SÜTEK ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 3 Milyar 28 Milyon 983 bin 900 TL’lik bütçesi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Komite’de, Bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri görüşülmeye başlandı.

Görüşmede, Tarım ve Doğal Kaynaklar Hüseyin Çavuş, muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi. Eleştiri ve öneri getiren tüm vekillere teşekkür ederek sözlerine başlayan Çavuş, tüm eleştirilere saygı duyduğunu kaydetti.

Çavuş: “Cypruex’in Ziraat Bankasına tek bir kuruş borcu bulunmamaktadır”

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile ilgili eleştirilere katıldığını ifade eden Bakan Çavuş, 30 Kasım öncesinde TÜK bütçesinin hazır olacağını söyledi. Çavuş, 4 yıl geçmeyen SÜTEK bütçesini de komiteye getirip geçirdiklerini söyledi.

Geç kalmış tüm ödemelerin yapılması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Çavuş, Doğrudan Gelir Desteği ödemesini yaptıklarını, faiz desteğini indirdiklerini, tohumda kredilendirme imkanı sağladıklarını anlattı ve sadece üreticiyi değil üretimi desteklemenin önemine de değindi.

“Cypruex’in Ziraat Bankasına tek bir kuruş borcu bulunmamaktadır” diyen Çavuş, Cypruex için pazar araştırması yapıldığını, yeni pazarlar aranmasının kaçınılmaz olduğunu ve bunun için de Azerbaycan’ın bir fırsat olduğunu ifade etti.

16.500 dönümün 24 saat sulandığı bilgisini de aktaran Bakan Çavuş, Bakanlığa bağlı dairelerdeki personel eksikliklerinden de bahsederek, bundan dolayı Orman Dairesi’nin 26 personel alımına gittiğini ve hiçbir zaman siyasi ayrıcalık yapmadıklarını söyledi.

Çavuş, narenciye haşatını kolaylaştırmak için de çalışmalarının sürdüğünü; toprak satışı ile ilgili imar planlarının bir an önce yapılması gerektiğini; Avrupa’dan Mağusa Limanı üzerinden hayvan ithalatı için görüşmelerin sürdüğünü anlattı.

Et fiyatları ve denetim konusundaki eleştirilere ise Çavuş, esas olanın et satış noktalarının artırılarak rekabetin sağlanması olduğunu kaydetti.

Yapılan hijyen denetimleri ile ilgili de bilgi veren Çavuş, bu denetimlerde siyaset gütmeden bazı yerleri kapattıklarını ve kapanan yerlerin eksiklerini tamamlaması halinde yeniden faaliyete geçebileceğini söyledi.

Tarımda planlamanın tarım entegre sistemi ile hayat bulabileceğini ve bu yönde ihaleye çıkılacağını söyleyen Bakan Çavuş, yangınlara müdahale hakkında ise orman yollarının %70’inin açıldığını anlattı.

Bakan Hüseyin Çavuş’un konuşmasının ardından, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay’ın doğrudan gelir desteği ödeneğinin 455 milyon TL’den 555 milyon TL’ye; belediyelerin elektrik borçları kalemindeki 8 milyon TL’lik ödeneğin 9 milyon 950 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin önerileri oy çokluğuyla kabul edildi.

Değişiklik önerilerinin ardından ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 3 Milyar 28 Milyon 983 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi ve Bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri görüşülmeye başlandı.

SÜTEK

Süt Kurumu bütçesine ilişkin ilk olarak SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve bazı yetkililer, kurum çalışmaları ve bütçesi ile ilgili bilgi aktardı, soruları yanıtladı. Bütçenin madde madde okunarak oylanmasının ardından ise bütünü oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu

Son olarak Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi ele alındı. Fon bütçesine ilişkin söz alan Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun Bakanlık tarafından korunması ve geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sigortanın gelirlerinin günlük olarak kasasında durmasının önemine işaret ederek Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılının başından itibaren fona kaynaklarını günü gününe aktarmasını isteyen Şahali, “Maliye’nin kendi sorumluluklarını günü gününe yerine getirmesi şarttır” dedi.

Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise, Fonun 2023 yılında yaptığı ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Kuraklık haritalarının en geç haftaya salı günü paylaşılacağını da aktaran Çavuş, 31 Aralığa kadar beyanların bitmesiyle birlikte kuraklık ödemelerinin de yapılacağını belirtti.

Konuşmaların sonrasında, Genel Tarım Sigortası Fonu bütçesi ilk olarak madde madde okunarak oylandı. Ardından ise bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, SÜTEK ve Genel Tarım Sigortası Fonu bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi18 Kasım 2023 Cumartesi 08:39
  • Ertuğruloğlu "Dış Politika tamamdır sorun iç politikadır" dedi18 Kasım 2023 Cumartesi 08:38
  • Leonid meteor yağmuru nedir, hafta sonu nerede ve ne zaman izlenebilir?17 Kasım 2023 Cuma 20:48
  • Queer Collective, Accept LGBTİ Kıbrıs ve Kuir Kıbrıs Derneği Ortak Açıklaması: Gazze'deki İnsan Hakları İhlallerinin Kınaması17 Kasım 2023 Cuma 18:21
  • Ataoğlu, Tanya Kilitkayalı’yı Kabul Etti17 Kasım 2023 Cuma 17:21
  • Maliye Bakanı Berova, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Heyetini Kabul Etti17 Kasım 2023 Cuma 17:11
  • Bağımsızlık Yolu, Market Çalışanlarına Destek Eylemi’nin İkincisini Düzenledi: Bu Markette Kasiyerlerin Oturması Yasak!17 Kasım 2023 Cuma 16:59
  • “Asıl mücadalemiz şimdi başlıyor, lütfen güçlü destek istiyoruz”17 Kasım 2023 Cuma 16:28
  • Kış geliyor... Sıcaklıklar düşecek...17 Kasım 2023 Cuma 16:25
  • Başkasının yerine sınava girince tutuklandı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı...17 Kasım 2023 Cuma 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti