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Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı, tartışmalı araziyle ilgili açıklama yaptı

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Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı, tartışmalı araziyle ilgili açıklama yaptı
Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı, tartışmalı araziyle ilgili açıklama yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi Bölgesindeki tartışmalı arazinin Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisinde olduğunu belirterek, bu konudaki belgeleri kamuoyuyla paylaştı…

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu arazinin Bakanlar Kurulu kararıyla Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisine verildiği anlatılarak, bu konudaki Bakanlar Kurulu kararına atıfta bulunuldu…

Açıklamada, dairenin tahsisinde olan söz konusu arazinin talep üzerine Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kullanımına verildiğine dikkat çekildi…

Bakanlık bu konudaki belgeleri, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kullanımının devam etmesini içeren belgeleri de yayınladı…

Bakanlık açıklamasında, bu belgeler ışığında tartışmalı arazinin tahsisinin Jeoloji ve Maden Dairesi’nde olduğunu, arazinin kullanım için Ekonomi ve Enerji Bakanlığına verildiğini ve tüm bunların yayınlanan belgeler göz önünde bulundurulduğunda ilgili bakanlıklar tarafından da bilindiğine değinildi…

Açıklamada, Sanayi Dairesi’nden ilgili arazinin kiralanmasıyla ilgili yaptığı işlemi tekrar gözden geçirmesi de istendi…

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