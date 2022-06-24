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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Yangın bölgesinde acil iş gücüne ihtiyaç var!

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Mersinlik bölgesinde dördüncü gününde etkisini sürdüren yangın söndürme çalışmalarına müdahale edebilmek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı iş gücüne ihtiyaç olduğunu duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Yangın bölgesinde acil iş gücüne ihtiyaç var!

Mersinlik bölgesinde yangın dördüncü gününde etkisini sürdürüyor...

Yangının, çevre bölgelere yayılmaması için ekiplerin çalışması sürerken, daha fazla iş gücüne ihtiyaç olduğu bilgisine yer verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, iş gücüne ihtiyaç olduğunu duyurarak şu açıklamalara yer verdi:

“Yangın bölgesinde çok acil iş gücüne ihtiyaç vardır. Çapa, kürek, yangının söndürülmesine yardımcı olacak aletlerini alan herkesin Ardahan Köyü’nün üst kısmındaki bölgeye gitmesi rica olunur."

Yangın bölgesine destek vermek isteyen kişilerin Ertan Güler’e 0533 850 97 51 iletişim numarasında iletişime geçebilecekleri bilgisine yer verildi.

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