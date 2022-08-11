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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, YDÜ’nün tasarladığı kitleri kullanacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, YDÜ’nün tasarladığı kitleri kullanacak
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, YDÜ’nün tasarladığı kitleri kullanacak

Genetiği değiştirilmiş ürünlerin denetlenmesi ile ilgili Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında işbirliğine gidildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, GDO ile mücadelede, Yakın Doğu Üniversitesi’nin tasarladığı GDO Analiz Kiti’ni kullanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile duyurulan iş birliği ile gıda tohumları, gıda ürünleri ve yemlerde ülkeye girişi yasak olan GDO’lu ürünlerin tespiti ve denetiminin daha etkili bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği GDO Analiz Kiti ile bu analizleri ülkemizde yapabilecek olmak büyük bir aşamadır” diyerek “Özellikle gıda güvenliği, bakanlığımız, ülkemiz ve insanımız için büyük bir önem arz ediyor.” Ifadelerini kullandı

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile pek çok alanda güçlü işbirlikleri kurduklarını ifade ederek, “ARGE ve tasarım süreçlerini tamamladığımız GDO Analiz Kiti toplum sağlığı açısından ülkemiz için çok önemli kazanımlar sağlayacak.”dedi.

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