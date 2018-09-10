Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Açıklaması:
Toprak Ürünleri Kurumu, küçükbaş hayvan besleyicilerine anaç küçükbaş hayvan başına hibe olarak yemlik arpa verilmesi uygulamasına, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü (bugün) itibarıyla başlamıştır.
Veteriner Dairesi’ne, Haziran 2018 küçükbaş hayvan bildiriminde bulunmayan küçükbaş hayvan besleyicilerinin mağdur olmamaları için ivedi olarak bildirimlerini yapmaları ve alacakları belgeyi, Toprak Ürünleri Kurumu’na iletmeleri gerekmektedir.
Yine, küçükbaş hayvan besleyicilerimizin hibe yemlik arpalarını almak isteyecekleri Toprak Ürünleri Kurumu Şubesinden telefon aracılığıyla gün talep etmeleri, işlerin aksamaması ve zamanın en iyi şekilde kullanılması açısından yararlı olacaktır.
Toprak Ürünleri Kurumu Şubelerinin telefonları aşağıdaki gibidir.
Güzelyurt Şubesi 714 11 67
Haspolat Şubesi 233 54 16
Akdoğan Şubesi 377 73 18
Geçitkale Şubesi 373 33 19
İskle Şubesi 371 25 06
Kumyalı Şubesi 375 50 80
Mağusa Ambar No:4 Şubesi 0533-8647343
Değerli hayvan besleyicilerine saygı ile arz olunur.
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