  • BIST 1.527
  • Altın 408,630
  • Dolar 7,0276
  • Euro 8,5411
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA5907 test 16 pozitif vaka

Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Destek

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede bitkisel üretimin geliştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla destek verecek.
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede bitkisel üretimin geliştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla destek verecek.

Bakanlık, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkemizde yetiştirilebilme imkanı olan birçok ürünün üretim alanlarının artırılması için adım attı.

Bu çerçevede, yeni ürünlerin KKTC ürün deseni içerisinde yer alarak, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla İlkbahar-Yaz Üretim Döneminde kuru börülce, kuru fasulye, soya fasulyesi ve susam üretimini destekleme kararı alındı.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden fiyat destekli alım garantisi şeklinde yapılacak olan desteklemede, yerli üretimin artırılarak ithal ürünlere olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dr. Sibel Siber aşılar hakkında bilgilendirme yaptı23 Şubat 2021 Salı 12:08
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi23 Şubat 2021 Salı 11:25
  • Avluya girip arabayı yakmaya çalışan şahıs tutuklandı23 Şubat 2021 Salı 11:20
  • KIB-TEK Yönetim kurulu Teknecik'te incelemelerde bulundu23 Şubat 2021 Salı 11:17
  • Eleni Yoannis'in ölüm sebebi belirlendi23 Şubat 2021 Salı 11:15
  • 11 kişi bir evde toplanıp parti yaptılar!23 Şubat 2021 Salı 11:10
  • Bakan Amcaoğlu: Uçuşun açılmasında Pilli’nin de imzası var23 Şubat 2021 Salı 11:07
  • Zeytin ağacını budayıp odunları çaldı23 Şubat 2021 Salı 11:05
  • Boğazına yemek kaçması sonucu ölen gencin otopsisi yapıldı23 Şubat 2021 Salı 11:00
  • Borak, Tüm İlçelerde Av Sezonun Açılmasını Eleştirdi23 Şubat 2021 Salı 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti