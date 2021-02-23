Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Bitkisel Üretimin Geliştirilmesine Destek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede bitkisel üretimin geliştirilmesi ve üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla destek verecek.
Bakanlık, Tarım Master Planı doğrultusunda, kendi kendine yeten bir ülke hedefiyle yüksek miktarda ithalatı yapılan fakat ülkemizde yetiştirilebilme imkanı olan birçok ürünün üretim alanlarının artırılması için adım attı.
Bu çerçevede, yeni ürünlerin KKTC ürün deseni içerisinde yer alarak, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla İlkbahar-Yaz Üretim Döneminde kuru börülce, kuru fasulye, soya fasulyesi ve susam üretimini destekleme kararı alındı.
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden fiyat destekli alım garantisi şeklinde yapılacak olan desteklemede, yerli üretimin artırılarak ithal ürünlere olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.
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