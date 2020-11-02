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Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan duyuru

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Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı askı listeleri hakkında duyuru yaptı
Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan duyuru

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2019–2020 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri köylerde askıya alınmış bulunmaktadır.

           

ÜRETİCİLERİMİZİN BİLGİSİNE      

      Askı Listeleri 2/11/2020-6/11/2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 5 iş günü askıda kalacaktır. Üreticilerimizin askı listelerindeki komite bulgularını takip edip itirazlarının olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 10 TL. karşılığında itiraz yapmaları gerekmektedir. İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan DUYURU’ da belirtilmiştir.

                                         

            Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul

edilerek işlem yapılacaktır.

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