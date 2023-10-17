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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan duyuru

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gübre desteğinin birinci taksitinin bankalardan çekilebileceğini duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan duyuru

Bakanlık’tan yapılan duyuruya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 - 2022 üretim sezonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine  ait  belgeleri  ibraz  eden  üreticilere,  tahıl  alanlarında  25  kg/dönümü  aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları  taban  gübresi  ve/veya  katı  azotlu  üst  gübresine  ve  ilkbahar patates  alanlarında  100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 150 TL’nin yarısı olan 75 TL’den birinci taksit gübre desteği ödemeleri bankalara yatırıldı.

Açıklamada, gübre desteği almaya hak kazanan 2 bin 513 üreticiye ödenmesi için toplamda 14.6 milyon TL’nin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldığı, hak edişlerin buralardan alınabileceği kaydedildi.

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