Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan kasaplık hayvan satışı duyurusu

Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde

20 baş inek, 10 baş düve, 10 baş keçi ve 30 baş kuzu kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacaktır. Teklifler KDV’siz olarak verilecektir. İdare herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Ödemeler peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır. İhaleyi kazananlar en geç 3 Mayıs Cuma 2019 tarihine kadar hayvanları almak zorundadır. 12 Nisan 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda İhale kararı iptal edilecektir.

Kasaplık satışına sunulan inekler ve düveler Çömlekçi, diğer hayvanlar ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilir. Teklifler, en geç 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğimizdeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.