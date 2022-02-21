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Tarım ve Hayvancılığa 37 Milyon Euro

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Güney Kıbrıs’ta, Tarımsal Kalkınma Planı çerçevesinde bu yıl (2022) tarım ve hayvancıya 37 milyon Euro aktarılacağı bildirildi.
Tarım ve Hayvancılığa 37 Milyon Euro

Güney Kıbrıs’ta, Tarımsal Kalkınma Planı çerçevesinde bu yıl (2022) tarım ve hayvancıya 37 milyon Euro aktarılacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, 37 milyon Euro, tarım ve hayvancılıkta modernizasyon ve rekabet gücünü artırma yanında 2021 yazında çıkan yangından zarar gören çiftçilere maddi destek için harcanacak. Plan kapsamında 5 milyon Euro’luk kaynak da tarım-hayvancılık sektöründeki gençlerin desteklenmesi ve gençlerin bu sektöre katılımının sağlanmasına ayrıldı.

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