Tarımda yarım kalan işler ve yeni projeler de konuşuldu

Şahali, konuşmasına “hükümetin, ilk mesai gününde, geçmişteki yurttaşlık tartışmalarının gündeminde olan Necati Şaşmaz’la görüşme yapmasını” eleştirerek başladı.

“SÜT FİYATI GÜNCELLENMELİ”

Şahali, hükümetin ve Tarım bakanının göreve geldiği günden bugüne ele alınmış olması gereken işleri sıralamak istediğini belirterek, belirlenen arpa fiyatlarını değerlendirerek süt fiyatının güncellenmesi gerektiğine işaret etti.

Kendisinin bakanlığı döneminde üzerinde çalıştıkları ancak hayata geçiremedikleri uygulamaları sıralayarak bu konularda ne adım atılacağını ve hükümetin tarım alanındaki vizyonunu soran Şahali, yarım kalan proje çalışmaları hakkında da bilgi vererek, özellikle su konusunda 3 bölgede altyapı çalışmalarında somut noktaya gelindiğini ve bu konuda hükümetin adımlarını merak ettiğini “yoksa Türkiye’den mi bekleneceğini” sordu.

OĞUZ: “TÜK’ÜN KAPATILMASI GİBİ BİR DURUM GÜNDEMİMİZDE YOK”

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, “Şahali, o kadar çok yapılacak proje bıraktı ki ne yaptığını sormak lazım” diyerek, kendisinin 15 ayda yapamadıklarını 15 günde yapmasının beklenilemeyeceğini belirtti.

TÜK’ün kapatılması gibi bir durumun gündemlerinde olmadığını dile getiren Oğuz, Arpa fiyatlarını nasıl belirlediklerini anlatarak, belirlenen fiyattan herkesin memnun olmasının zor olduğunu ama kendilerinin ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını kaydetti.

“SÜT KONUSUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI, BU HAFTA İÇERİSİNDE NETİCE ALMAYI UMUYORUZ”

Yemlik arpa fiyatlarında oynama olmayacağını vurgulayan Oğuz, süt konusunda çalışmaların başladığını, bu hafta içerisinde netice almayı umduklarını ifade etti.

Küçükbaş hayvan varlığını arttırmak için çalışma başlattıklarını, afaki rakamlarla değil gerçekten uygulanabilir projelerle yollarına devam edeceklerini belirterek, hayvan hastalıklarıyla mücadeleye de kesintiye uğramadan devam edeceklerini kaydetti.

Açık sütün süresinin uzatılması taraftarı olduklarını ve üreticilerin sorunlarını çözerek süreyi belirleyeceklerini dile getiren Oğuz, açık süt alımının ağustosta sona ereceğiyle ilgili söylentilerin, hayvancıya, üreticiye zarar verdiğini belirtti.

Oğuz, su konusunda en yararlı ve doğruyu yapma amacında olduklarını vurguladı.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Şahali yeniden söz alarak, kendilerinin daha geniş zamanlı projeler üzerinde çalıştığı için 15 ayda tamamlayamadığını ifade ederek, kendilerinin hükümette de muhalefette de aynı şeyleri savunduğunu belirtti.