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Tarımsal Araştırma Enstitüsü İle LAÜ arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında tarımsal araştırma-geliştirme- uygulama ve danışmanlık hizmetlerini içeren iş birliği protokolü imzalandı.
Tarımsal Araştırma Enstitüsü İle LAÜ arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında tarımsal araştırma-geliştirme- uygulama ve danışmanlık hizmetlerini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Ülkedeki tarım potansiyellerinin değerlendirilmesi çalışmaları ile ARGE faaliyetlerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Güzelyurt Bioteknoloji Labaratuvarının Araştırma Enstitüsü ile fakülte tarafından daha etkin bir şekilde kullanımını sağlamayı hedefleyen ve bugün törenle imzalanan işbirliği protokolüne, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen imza koydu.

 İmza töreni LAÜ Rektörlük Binası Senato Salonu’nda yer aldı.

YÜKSELEN

Törende ilk olarak söz alan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün hızla gelişmeye devam ettiğine işaret ederek, sadece öğrenci odaklı değil bulunduğu bölgeye ve ülkeye katkı için projeler geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.

Yükselen, araştırma ve uygulamaya yönelik işbirliği protokolünün ülkeye ciddi katkı sağlayacağına inanç belirterek, protokolün güzel bir işbirliğinin başlangıcı olduğunu kaydetti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, bakanlık olarak üniversitelerin sahip olduğu insan kaynağı, akademik birikim ve uygulamaya yönelik yönlendirmelerden yararlanma ile çiftçilerin bundan istifade etmesi için çalıştıklarını kaydederek, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bu anlamda en üst misyonu üstlenen kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Şahali, Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ülkedeki ARGE faaliyetlerinin de öncüsü olduğuna dikkati çekerek, tarımda yeni gelişen teknolojinin üreticilere aktarılması ve bilimin yeniliklerinden faydalanılması açısından ülkedeki üniversitelerin önemli olduğunu ifade etti.

LAÜ’nün tarımın her türünün yapıldığı bir alanda kurulmuş ve sahip olduğu Ziraat Fakültesi ile de özel öneme sahip olduğunu belirten Şahali, amaçlarının tarımın ülke ekonomisine yaptığı katkının artarak devamını sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

Şahali, üniversitelerin ortaya çıkardığı değerleri sektöre aktarma konusunda hassas davrandıklarına işaret ederek, protokolün bu anlamda önemli bir itici güç olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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