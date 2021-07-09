Tarımsal Araziler İçin Kira Başvuru Süresi 30 Temmuz’a Kadar Uzatıldı

İskân ve Rehabilitasyon Dairesi, 2021-2022 dönemi yıllık tarımsal arazi kirası için müracaat süresinin 30 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu.
Daire’den yayınlanan bildiride, 9 Temmuz olarak açıklanan, 2021-2022 dönemi yıllık tarımsal arazi kira müracaatı son kabul tarihinin, yoğun talep nedeniyle 30 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi.
Müracaatların, İskân ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şube Amirliklerince kabul edileceği kaydedildi.
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