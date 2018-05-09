TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA AB KRİTERLERİ GELİYOR!!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, dünkü Meclis oturumunda yaptığı konuşmada uzun süredir halkın büyük endişe duyduğu tarımsal ilaç kullanımı konusunda önemli açıklamalar yaptı. Şahali, sadece Avrupa Birliği’nin onayladığı kimsayal ilaçların kullanımına izin verecek bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu uygulamanın yeni yılın ilk gününden itibaren başlatılmasını hedeflediklerini söyledi..

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, halkın uzun süredir endişe içinde olduğu tarımsal ilaç kullanımı konusunda bir çalışma yürüttüklerini açıklayarak, ülkeye sadece Avrupa Birliği’nin onayladığı tarımsal ilaçların girişine izin verecek dzenlemenin 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi için çalıştıklarını açıkladı.

DOZ KULLANIMI KONUSUNDA EĞİTİMLER SÜRÜYOR!

Gıda güveliği konusunun oldukça hassas bir konu olduğunu dile getiren Şahali, bakanlık personelinin her hafta üreticilerle bir araya gelerek, özellikle tarımsal ilaçların doz kullanımı konusunda üreticilere eğitimler verdiğinin altını çizdi. Gıda güvenliği konusunda tüketiciden çok üreticinin büyük rol oynadığını kaydeden Şahali, bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarının da aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi.