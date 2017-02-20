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Tarımsal ilaçların kullanımı ile ilgili panel düzenleniyor

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Tarımsal ilaçların kullanımı ile ilgili panel düzenleniyor
Tarımsal ilaçların kullanımı ve sonrasında ortaya çıkan ambalajların yarattığı çevre kirliliği konusunda panel düzenleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, “Tarımsal İlaçlarının Kullanımı ve Sürdürülebilir Çevre” konulu panel, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Seminer Salonu’nda,  22 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak.

Panel, Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği, Tarım Dairesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri Teknolojileri Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Panelde, Prof. Dr. İbrahim Baktır, Prof. Dr. F. Nezihi Uygur, Yrd. Doç. Dr. Hakan Fidan ve Dr. Emine Kocadal konuşma yapacak.

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