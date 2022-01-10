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Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 176. Yılı Kutlama Etkinliği Yapıldı

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Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 176. Yılı Kutlama Etkinliği Yapıldı
Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 176. Yılı Kutlama Etkinliği Yapıldı

Tarımsal Öğretimin Başlangıcının 176. yılı kutlama etkinliği bu yıl pandemi nedeniyle online düzenlendi.

Ziraat Mühendisleri Odası organizasyonu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ev sahipliği ile online yapılan kutlama etkinliğinin açılış konuşmasını Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam yaptı.

Odadan yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır’ın birer konuşma yaptığı belirtildi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Müsteşarı Emirali Deveci ise konuşmalarında Ziraat Mühendisliği’nin önemine değinerek, organizasyonu gerçekleştirenleri kutladı.

Etkinlik, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman’ın ‘’Hellimin Coğrafi Tescil Sürecine Uyumu’’ başlıklı sunumuyla tamamlandı.

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