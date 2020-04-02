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Tarkan ailesiyle birlikte Köln'de karantinada

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Tarkan ailesiyle birlikte Köln'de karantinada
Tarkan ailesiyle birlikte Köln'de karantinada

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesiyle şarkıcı mega star Tarkan, ailesiyle birlikte Koln'deki evin gitti. Ünlü şarkıcının bugünlerde Köln sınırındaki Alzey kasabasında bulunan evinden dışarıya adımını atmadığı belirtiliyor.

Şarkıcı Tarkan, koronavirüs salgını bu denli yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey’deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adımını atmıyor.

Tarkan’ın bir kez daha babalık heyecanı yaşadığı, eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddiaların da asılsız olduğu, Tevetoğlu’nun bebek beklemediği öğrenildi.

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