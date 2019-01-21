  • BIST 98.352
  • Altın 220,355
  • Dolar 5,3444
  • Euro 6,0807
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Tarkan boşanıyor mu?

»
Tarkan'dan boşanma açıklaması
Tarkan boşanıyor mu?

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile evliliklerinde kriz yaşadıkları ve boşanacakları iddialarının ardından açıklama yaptı. Tarkan iddiaları yalanlayarak, "Mutluyuz. Sorunumuz yok" dedi.

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun bir süredir arasının bozuk olduğu ve geçen hafta kavga ettikleri öne sürülmüştü.

İddialara göre Tarkan'ın bir süreliğine evi de terk ettiği iddia edilmişti.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan Tarkan, "Kızımızla birlikte Almanya'daki evimizdeyiz, çok mutluyuz. Ailemiz de yanımızda. Sorunumuz yok" diye konuştu.

Çiftin yılbaşından hemen sonra Almanya-Köln'deki evlerine gittikleri, şubat sonunda İstanbul'a dönecekleri bildirildi.

Tarkan eşinin isteği üzerine geçen yıl bu kasabadan 3.5 milyon TL'ye ev almıştı.

46 yaşındaki sanatçı ile Pınar Tevetoğlu 29 Nisan 2016'da sade bir törenle evlenmişti.

İkili 6 önce kızları Liya'yı kucaklarına almış ve Tarkan ilk kez babalık heyecanıyaşamıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyarder Bill Gates, 3$'lık hamburger kuyruğunda görüldü20 Ocak 2019 Pazar 18:58
  • #MeToo hareketi iç çamaşırı markalarını da vurdu19 Ocak 2019 Cumartesi 18:25
  • Kurbağa Romeo 'Juliet'ini buldu: Türünün devamı randevunun nasıl geçeceğine bağlı19 Ocak 2019 Cumartesi 17:22
  • Sosyal medyadaki #10YearChallenge'a Türkiye'de başörtüsünü çıkaranlar da katıldı19 Ocak 2019 Cumartesi 14:34
  • Bilim insanları uyardı: Dünyaya çarpabilir19 Ocak 2019 Cumartesi 14:14
  • Ajan olmak isteyenler buraya: Almanya'da ajanlık master programı başladı19 Ocak 2019 Cumartesi 13:56
  • Para var huzur yok: Milyarder iş insanı hastalığına teşhis konunca 3 çocuğunun babası olmadığını öğrendi19 Ocak 2019 Cumartesi 13:48
  • Alkol İle İlgili En Çok Merak Edilen Soruların Cevapları Burada19 Ocak 2019 Cumartesi 13:09
  • Köy Otobüslerini İkinci Sınıf Otogarları Size Cennet Gösterecek İğrenç Uçak Yolculukları18 Ocak 2019 Cuma 17:23
  • Prof. Bence Nanay, isminin ne kadar komik olduğunu öğrenmek için Türkiye'de18 Ocak 2019 Cuma 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti