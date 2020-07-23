Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, kadın cinayetleriyle ilgili verilen kararlara tepki gösterdi. Tarkan, "Toplum için tehlike oluşturan sapıkları, katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz?" dedi.

Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, kadın cinayetleriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Sözlerine "İçim almıyor, yüreğim kaldıramıyor artık. Her gün çoğalan sapıklıklar, ahlaksızlıklar... Ve bunun önüne geçmeyen, suçluya hak ettiği cezayı vermeyen bir yargı sistemi" diye başlayan Tarkan, şöyle devam etti:

"Neden tecavüzcüleri serbest bırakıyorsunuz? Toplum için tehlike oluşturan sapıkları, katilleri, canileri neden tekrar aramıza salıyorsunuz? Amacınız nedir? Aklım almıyor. Sonumuz hayır ola."