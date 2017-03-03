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Tarkan'dan 22 yıl sonra unutulmaz ABD konseri

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Tarkan'dan 22 yıl sonra unutulmaz ABD konseri
Tarkan, ABD'deki konserlerinin ilk ayağını New York'ta gerçekleştirdi

Megastar Tarkan, 22 yıl aradan sonra ABD'nin New York şehrinde konser verdi. Dünya starlarını ağırlayan Manhattan Center’daki Hammerstein Salonu’nda gerçekleşen konser biletlerinin tümü satılırken, sanatçı şarkıları ve dansları ile hem Türk hem de yabancı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. ABD’de de ilk kez canlı konser veren Tarkan, neredeyse bütün şarklarına eşlik eden hayranlarına, "Yıllar sonra New York’ta konser vermek ne güzelmiş" diye seslendi. 

Son ABD konserini 1995 yılında veren Tarkan'ı, Türk hayranlarının yanı sıra Rusya, Meksika ve İran kökenli sevenleri de canlı izleme fırsatı buldu. New York ve Los Angeles olmak üzere ABD'deki ilk seri konserlerini veren Megastar, salonu dolduran yaklaşık 3 bin 500 Türk ve yabancı hayranına coşkulu bir gece yaşattı.

Birbirinden popüler Türkçe şarklarının yanı sıra bir de İngilizce şarkı söyleyen Tarkan’ın konseri sahneye yerleştirilen dev ekrandan yansıtılan renkli ışıklarla görkemli bir şölene dönüştü.Tarkan, Hammerstein Salonu’nda, yaklaşık 3500 kişinin izlediği konserin ardından bugün de bir konser verecek. Tarkan, 5 Mart’ta da Los Angeles’ta kentin merkezinde yer alan, The Novo by Microsoft’ta sahne alacak.

Konseri hazırlamak 1.5 yıl sürdü

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Tarkan’ın ABD konserlerini, eşi Metehan Oğuz ile birlikte organize eden SM Produksiyon sahibi Şengül Oğuz, konserlerin Türkiye ve ABD ayaklarındaki çalışmaların bir buçuk yıllık bir zaman aldığını söyleyerek şunları söyledi:

"İyi ki o bizim megastarımız"


"Bizim misyonumuz, güzel ülkemiz Türkiye’mizi en iyi şekilde Amerika’da temsil etmek. Aynı zamanda Amerika’da yaşayan Türklerin ihtiyaçlarına da karşılık vermek. Bu amaçla yola çıktık. Megastar Tarkan ve ekibi ile bağlantıya geçtik. Biliyorduk ki, megastarımız Amerika’da daha önce hiç konser vermemişti. Böyle bir projemizin olduğunu kendilerine ilettik. Çok olumlu yaklaştılar. Her iki tarafta da bu işin profesyonellerini bir araya getirdik. Bir buçuk yıl sürdü ama sonucu çok güzel olacak. Tarkan dünyanın bir çok ülkesinden hayranlarıyla bir araya gelmiş olacak. İyi ki o bizim megastarımız, iyi ki var."

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