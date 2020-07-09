Tarkan'dan Hasankeyf paylaşımı: Çok yazık oldu

Sanatçı Tarkan, sular altında kalan 12 bin yıllık Hasankeyf'le ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Ilısu Barajı’nın yok ettiği 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf ve milyonlarca canlıya sahip Dicle Vadisi'nin son hali, sanatçı Tarkan'ı da üzdü.

Hasankeyf'i gören biri olarak kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Tarkan, Facebook ve Instagram profillerinden yaptığı paylaşımla "12 bin yıllık bu tarihi ve kültürel mirasımızın, bu olağanüstü doğal güzelliğimizin korunmuş olmasını çok isterdim" dedi ve ekledi:

"Çok yazık oldu..."