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Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde

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Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde

Şarkıcı Tarkan'ın 'Geççek' isimli şarkısının klibi, yayınlanmasından sonra ilk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinci video klip ve en çok beğeni alan birinci video oldu.

 

Yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medyada gündem olan 'Geççek' şarkısı, 36 saatte YouTube'da 10 milyon, Instagram'da 9.9 milyon, Twitter'da ise 12.5 milyondan fazla görüntüleme aldı.

 

Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına hareketli bir parça ile çıkan Tarkan hakkında Twitter'da 265 bin tweet atıldı. Ünlü şarkıcı, çok konuşulanlar listesinde 1. sırada yer alıyor.

 

Şarkının klibi, İstanbul’da 20’den fazla mekanda çekildi. 30 oyuncu ve 60 kişilik bir ekip görev aldı.

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