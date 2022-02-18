  • BIST 2.032,44
  • Altın 832.633
  • Dolar 13.6468
  • Euro 15.4607
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Tarkan’ın Gündemdeki ‘Geççek’ Şarkısının Sözleri

»
Tarkan’ın Gündemdeki ‘Geççek’ Şarkısının Sözleri
Tarkan’ın Gündemdeki ‘Geççek’ Şarkısının Sözleri

Pop sanatçısı Tarkan’ın dün yayınladığı ‘Geççek’ adlı şarkısı sosyal medyanın gündeminde. Şarkı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Tarkan yeni şarkısında ”Geççek geççek elbet bu da geççek / Gör bak umudun gününü gün etçek” diyerek takipçilerine umut verdi.

En son albümünü 2017’de çıkaran sanatçının dün yayınladığı şarkısı 16 saatte YouTube’da 4,5 milyon izlenirken, Instagram’da 5,8 milyon, Twitter’daysa 8,8 milyon görüntüleme aldı.

Sözü ve müziği Tarkan’a ait olan ‘Geççek’in düzenlemesi Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Klibin yönetmenliğiniyse İrfan Yıldırım üstlendi.

‘Geççek’ şarkı sözleri

Şarkı sözlerinin tamamı şu şekilde:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki

 

Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

 

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın 70. üyelik yıl dönümünü kutladı18 Şubat 2022 Cuma 13:25
  • Akar'dan NATO üyeliğinin yıldönümünde açıklama: NATO'nun güvenliğinin tam merkezindeyiz18 Şubat 2022 Cuma 13:12
  • Tarkan'ın şarkısına yandaşlardan ilk tepkiler18 Şubat 2022 Cuma 12:19
  • Ahmet Şık'tan ittifak ismi açıklaması: Sol derseniz daraltırsınız18 Şubat 2022 Cuma 12:12
  • Türkiye | 5 araştırma şirketinin başkanı canlı yayında anket sonuçlarını paylaştı18 Şubat 2022 Cuma 10:22
  • Tarkan'ın Son Şarkısı 'Geççek' Sözleriyle Sosyal Medyada Viral Oldu17 Şubat 2022 Perşembe 21:14
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!17 Şubat 2022 Perşembe 20:11
  • Türkiye Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı17 Şubat 2022 Perşembe 15:52
  • Bloomberg yazdı: Seçim barajı düşerse en çok MHP’ye yarar17 Şubat 2022 Perşembe 13:01
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak17 Şubat 2022 Perşembe 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti