Tarkan’ın Gündemdeki ‘Geççek’ Şarkısının Sözleri

Pop sanatçısı Tarkan’ın dün yayınladığı ‘Geççek’ adlı şarkısı sosyal medyanın gündeminde. Şarkı kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Tarkan yeni şarkısında ”Geççek geççek elbet bu da geççek / Gör bak umudun gününü gün etçek” diyerek takipçilerine umut verdi.
En son albümünü 2017’de çıkaran sanatçının dün yayınladığı şarkısı 16 saatte YouTube’da 4,5 milyon izlenirken, Instagram’da 5,8 milyon, Twitter’daysa 8,8 milyon görüntüleme aldı.
Sözü ve müziği Tarkan’a ait olan ‘Geççek’in düzenlemesi Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor. Klibin yönetmenliğiniyse İrfan Yıldırım üstlendi.
‘Geççek’ şarkı sözleri
Şarkı sözlerinin tamamı şu şekilde:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
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