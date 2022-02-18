  • BIST 2.015,50
  • Altın 829.808
  • Dolar 13.6271
  • Euro 15.4932
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Tarkan'ın şarkısına yandaşlardan ilk tepkiler

»
Tarkan'ın 'Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek, Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek' ifadelerini içeren şarkısı çıkar çıkmaz yandaş gazetecilerin odak noktası haline geldi.
Tarkan'ın şarkısına yandaşlardan ilk tepkiler

Sanatçı Tarkan son şarkısı "Geççek"i dün yayınladı. Tarkan'ın Geççek adlı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..."  sözleri yer alırken daha yayınlanmadan önce ülke gündemine oturmuştu.

Ünlü pop yıldızının şarkısı AKP'ye yakın isimlerden farklı tepkiler aldı.

Ahmet Hakan: Bu toplum bunu kaldıramaz

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan’ın “Geççek” şarkısından Melih Gökçek’i ima ettiği anlamını çıkarırken, “Bu toplum bunu kaldıramaz” dedi.

Hakan, bugünkü köşe yazısında şunları yazdı:

"Tarkan’ın son şarkısına “Geççek” adını vermesi, pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz. Ama Tarkan, her “Geççek” dediğinde... Hepimizin aklına “Melih Gökçek”in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum, bunu kaldıramaz Tarkan."

Akit hedef gösterdi: 'Yalakadan sanatçı olmaz'

Akit adlı yayın organıysa imla hatalarıyla dolu haberinde, Tarkan'ı "Türkçeyi katletmekle" suçladı. Tarkan'ın suratını kapattığı bir fotoğrafına yer veren Akit, sanatçının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'ye destek verdiğini söyledi.

Akit'te bunun dışında 2023 seçimleri öncesi "CHP yandaşı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı" ve "Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı!" "Kılıçdaroğlu'nun o sözleri gündem oldu: 'Yalakadan sanatçı olmaz'" başlıklı iki haber daha yayımlandı.

Eski Cemaatçinin Tarkan'a ithamı geri tepti

Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı da Tarkan'ın şarkısının Fettullah Gülen'in emirleri doğrultusunda yazıldığını ima etti. Sosyal medyadan "Pensilvanya'dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur!" paylaşımında bulunan Yakışıklı'ya yurttaşlar, kendisinin zamanında attığı Gülen'i öven demeçlerini hatırlattı.

Yakışıklı daha sonra Gülen'i övdüğü paylaşımlarını silme çabasına girerken arada unuttuğu Cemaat destekçisi demeçleri hâlâ mevcut:

Fethullah Gülen
"Muhterem Hocaefendi" gibi büyük bir manevi sıfatı kendi eli ve dili'yle reddederek ; Büyük... http://t.co/imOrgFIQnp

— hacı yakışıklı (@haciykk) December 27, 2013

AKP'li Milletvekili Özalan: Trolleşmiş bir şarkıcı

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kişisel Twitter hesabı üzerinden "Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trolleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez. Utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar." paylaşımında bulundu.

MHP'li Özkan: Tarkan’a ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar

MHP’li Metin Özkan TV100'de katıldığ programda, “Geççek şarkısını Tarkan’a HDP 'sufle' verdi” dedi. Metin Özkan devamında, “Tarkan’a ‘Yakalarsam muck muck’ sözlerini de hatırlar” ifadelerini kullandı.

Özkan klipte "korsan yayın yapıldığını" öne sürerken insanların dinlenmesinin kliple normalleştirilmek istendiğini iddia eddi.

Diriliş Postası'nın yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Canlı yayında tartışma çıktı, Barış Yarkadaş ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi.

Program sunucusu Erdoğan Aktaş da araya girerek Murat Özer'e kanıt sordu. Murat Özer, iddiasına kaynak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.

Tarkan yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etmişti:

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.

O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. ‘Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek’. ‘Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım’ dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bloomberg yazdı: Seçim barajı düşerse en çok MHP’ye yarar17 Şubat 2022 Perşembe 13:01
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak17 Şubat 2022 Perşembe 11:51
  • Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı17 Şubat 2022 Perşembe 00:00
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!16 Şubat 2022 Çarşamba 20:58
  • Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın Şehit Ettiği Türk Diplomat Cirit, Lübnan'da Anıldı16 Şubat 2022 Çarşamba 19:22
  • Mevlüt Çavuşoğlu Koronavirüse Yakalandı16 Şubat 2022 Çarşamba 17:57
  • İstanbul'da Halil Falyalı Cinayeti Zanlılarından 2'si Hakkında Daha Ek Gözaltı Süresi Alındı16 Şubat 2022 Çarşamba 17:24
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti Arap medyasında geniş yer buldu16 Şubat 2022 Çarşamba 15:24
  • Almanya Ayakta: Madenciyi Tekmeleyen Yerkel İşbaşı Yapamıyor16 Şubat 2022 Çarşamba 15:15
  • Türkiye'de "Tavuk eti" üretiminde rekor kırıldı16 Şubat 2022 Çarşamba 13:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti