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Tarkan'ın Son Şarkısı 'Geççek' Sözleriyle Sosyal Medyada Viral Oldu

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Tarkan'ın Son Şarkısı 'Geççek' Sözleriyle Sosyal Medyada Viral Oldu
Tarkan'ın Son Şarkısı 'Geççek' Sözleriyle Sosyal Medyada Viral Oldu

Geçtiğimiz günlerde "yeni şarkısı 'Geççek'in klibinden ilk görüntüleri paylaşan Tarkan'ın şarkının sözleri sosyal medyada gündem oldu. 'Megastar'ın Geççek adlı son şarkısında, "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan..."  sözleri yer alıyor. 

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. "Geççek" adlı şarkısının klibi 21:00'da YouTube'da yayınlanacak. 

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