Tarkan'ın son şarkısı: Muhalefette neşe, iktidarda can sıkıntısı! (VİDEO)

Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı "Geççek" 17 Şubat saat 21'den bu yana youtube kanalında yayında.

Tarkan şarkısıyla ilgili olarak "Dilerim ki, 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir." dedi. Haberin güncellendiği 18 Şubat 00:35 itibariyle "'Geççek' 1 milyon 117 bin 143 kez izlenmişti.

Tarkan'ın beklenen yeni şarkısı 'Geççek' saat 21'den başlayarak youtube'da yayına girdi. Şarkı, sözleri, müziği ve klibiyle yayınlandığı andan başlayarak siyasal gündemin ortasına oturdu.

Muhalefette güçlü bir iyimserlik ve sempati dalgası yaratan şarkı, iktidar cephesine yakınlıklarıyla bilinen sosyal medya hesaplarında dudak bükmeyle karşılandı.

Haberin güncellendiği 18 Şubat 00:35 itibariyle şarkı youtube kanalında 1 milyon 117 bin 143 kez izlenmişti.

Tarkan yaptığı yazılı açıklamada 'Geççek' şarkısıyla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.

"O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. "Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek". Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."

Şarkının sözleri şöyle:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim.