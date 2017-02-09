Tarlada ani ölüm...

Polis basın subaylığından edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (08.02.2017) tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Akçay’da sakin Ahmet Ali KAMBURCA (E-70), Lefkoşa’ya bağlı Ercan Havalimanı’nın batısında bir tarla içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.
09.02.2017 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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