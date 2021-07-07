Tarlada Metal Dedektörüyle Arama Yaparken 17’nci Yüzyıldan Kalma Altın Yüzük Buldu: Bir Aşkın Simgesi

İskoçya’da yaşayan Robin Potter (50), evinin yakınındaki bir tarlada metal dedektörüyle define ararken 17’nci yüzyıldan kalma altın yüzük buldu.

Helensburgh kasabasında yaşayan Potter, dört yıldır arama yaptığını ve ilk defa böyle değerli bir şey bulduğunu belirterek, “Mutluluktan ağladım. Şimdiye kadar bulduğum çöplerden sonra nihayet değerli bir şey bulmuştum. Çok güzel, zarif bir yüzük. Bir aşkın simgesi” dedi.

Potter’ın bulduğu yüzük, modern çağın alyansı olarak da düşünülebilecek, 16-18’inci yüzyıllar arasında aşıkların birbirine verdiği yüzüklerden.

Halkanın iç kısmında bir şiirin dizesinin yer aldığını anlatan Potter, “Çapı 15 milimetre genç bir kadına ait olmalı. Aşk yazmak yerine ise içiçe geçen iki tane kalp işareti konmuş. Yüzük de zaten iki kişinin aşkının, birbirlerine olan bağlılığın simgesi” ifadelerini kullandı.

Potter’ın yüzüğün nasıl tarlaya ulaştığı konusunda da bir fikri var: “Benim tahminime göre ya düşürüldü ya da kavga sırasında yere atıldı.”

Yüzüğün geçmişi günümüzden 300 yıldan öncesine dayandığı için kültür mirasıyla ilgilenen kurum ve hazineye bildirmesi gerektiğini ve ulusal müzeye konulup konulmayacağının kararlaştrırılacağını anlatan Potter, “Ben bildirdim. Müze istemezse satacağım ve parayı tarlanın sahibiyle bölüşeceğim” dedi.