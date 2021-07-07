  • BIST 1.390,580
  • Altın 504,26
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Tarlada Metal Dedektörüyle Arama Yaparken 17’nci Yüzyıldan Kalma Altın Yüzük Buldu: Bir Aşkın Simgesi

» »
İskoçya’da yaşayan Robin Potter (50), evinin yakınındaki bir tarlada metal dedektörüyle define ararken 17’nci yüzyıldan kalma altın yüzük buldu.
Tarlada Metal Dedektörüyle Arama Yaparken 17’nci Yüzyıldan Kalma Altın Yüzük Buldu: Bir Aşkın Simgesi

İskoçya’da yaşayan Robin Potter (50), evinin yakınındaki bir tarlada metal dedektörüyle define ararken 17’nci yüzyıldan kalma altın yüzük buldu.

Helensburgh kasabasında yaşayan Potter, dört yıldır arama yaptığını ve ilk defa böyle değerli bir şey bulduğunu belirterek, “Mutluluktan ağladım. Şimdiye kadar bulduğum çöplerden sonra nihayet değerli bir şey bulmuştum. Çok güzel, zarif bir yüzük. Bir aşkın simgesi” dedi.

yuzuk1.jpg

Potter’ın bulduğu yüzük, modern çağın alyansı olarak da düşünülebilecek, 16-18’inci yüzyıllar arasında aşıkların birbirine verdiği yüzüklerden.

Halkanın iç kısmında bir şiirin dizesinin yer aldığını anlatan Potter, “Çapı 15 milimetre genç bir kadına ait olmalı. Aşk yazmak yerine ise içiçe geçen iki tane kalp işareti konmuş. Yüzük de zaten iki kişinin aşkının, birbirlerine olan bağlılığın simgesi” ifadelerini kullandı.

Potter’ın yüzüğün nasıl tarlaya ulaştığı konusunda da bir fikri var: “Benim tahminime göre ya düşürüldü ya da kavga sırasında yere atıldı.”

Yüzüğün geçmişi günümüzden 300 yıldan öncesine dayandığı için kültür mirasıyla ilgilenen kurum ve hazineye bildirmesi gerektiğini ve ulusal müzeye konulup konulmayacağının kararlaştrırılacağını anlatan Potter, “Ben bildirdim. Müze istemezse satacağım ve parayı tarlanın sahibiyle bölüşeceğim” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Covid Belgesi: Hollanda'da Negatif Test Sonucuyla Girilen Partide En Az 165 Kişi Covid’e Yakalandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:44
  • İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten Angela Merkel’e özel broş05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:38
  • Almanya'da iki doz Kovid-19 aşısı olanlar için tedbirlerin kaldırılması isteniyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:24
  • Aşırı sağcı liderden AB’ye ültimatom05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56
  • İtalya'daki Presena Buzulu Erimesin Diye Örtüyle Kaplandı04 Temmuz 2021 Pazar 19:30
  • AB Bazı Tek Kullanımlık Plastik Ürünleri Yasakladı04 Temmuz 2021 Pazar 15:00
  • 3 Temmuz Dünya Plastik Poşet Kullanmama Günü: Plastik poşetler hakkında bilmeniz gerekenler03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13
  • Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:14
  • Avrupa Birliği'nden tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımına yasak03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:27
  • ECB Başkanı Lagarde: Delta varyantı risk dengesi konusunu sürüncemede bırakıyor03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti