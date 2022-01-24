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Tarladan Çıkan ‘Bozuk Para’ 10 Milyon Lira Etti

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Britanya’da, bir tarlada bulunan madeni para açık artırmada 540 bin sterline (9 milyon 859 bin lira) satıldı.
Tarladan Çıkan ‘Bozuk Para’ 10 Milyon Lira Etti

Ülkede basılan en eski altın paralardan biri olduğu belirtilen madeni paranın üzerinde Kral 3’üncü Henry’nin resmi var. Devon’da, metal dedektörle tarama yapan bir kişinin bulduğu paranın 1257 yılında basıldığı düşünülüyor.

Başkent Londra’da, Spink & Son Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan paranın ‘türünün 260 yıldır bulunan ilk örneği’ olduğu, bundan önce günümüze ulaşan sekiz örneği bulunduğu ve hepsinin müzelerde sergilendiği belirtildi.

Bu paralardan 52 bin adet basıldığı ve o dönemde değerinin bugünün 60 sterliniyle eşdeğer olduğu bilgisi paylaşıldı.

Parayı bulan, ismi açıklanmayan kişi, Facebook’ta paylaştıktan sonra müzayede evinden mesaj gelene kadar değerinin farkına varmadığını söyledi.

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