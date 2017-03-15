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Tarlasında kar sandığı beyaz tabaka mermer tozu çıktı

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Tarlasında kar sandığı beyaz tabaka mermer tozu çıktı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlasının üzerini örten beyaz tabakayı önce kar sanan çiftçi, bir süre sonra beyazlığın bölgede atık deposu taşan mermer ocağından kaynaklandığını belirledi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir çiftçi, mermer ocağının atık deposunun taşması sonucu tarlasını örten mermer tozu nedeniyle jandarmaya şikayette bulundu.

Gökpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Kara, sabah saatlerinde tarlasına geldiğinde, toprak yüzeyinde beyaz bir tabaka olduğunu gördü. Havanın soğuk olması nedeniyle kar yağdığını düşünen Kara, bir süre sonra beyazlığın mermer tozu olduğunu fark etti. Tarlasının yakınında bulunan mermer atölyesinin atık havuzunun taştığını tespit eden Kara, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, mermer ocağı hakkında inceleme başlattı.

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermer atıkları nedeniyle tarım arazisinin büyük bir bölümünün beyaza büründüğünü söyledi. Daha önce de mermer atölyesinden kaynaklı benzer sorunlar yaşadığını savunan Kara, zeytin ağaçlarının mermer atıkları nedeniyle zarar gördüğünü vurguladı.

Mahalle Muhtarı Necati Bacak ise mermer atıklarının belediyenin göstereceği bir yere dökülmesini istedi.

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek de AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevrenin kirletilmemesi için gereken girişimlerde bulunulacağını ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.

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