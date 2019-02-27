Karpaz'da kaza... Tarlaya uçtu, ters döndü

Karpaz'da trafik kazası meydana geldi.
İskele Karpaz anayolunda trafik kazası meydana geldi.
İskele Karpaz anayolu Ziyamet civarlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç tarlaya uçtu.
Polis olay yerinde.
Detaylar geliyor...
Karpaz'da trafik kazası meydana geldi.
İskele Karpaz anayolunda trafik kazası meydana geldi.
İskele Karpaz anayolu Ziyamet civarlarında meydana gelen trafik kazasında bir araç tarlaya uçtu.
Polis olay yerinde.
Detaylar geliyor...
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