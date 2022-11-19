Tartışılan araştırma: Hamileyken kafein tüketmek çocuğunuzun boyunu etkileyebilir mi?

ABD'li bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre hamileyken kafein tüketmek, çocukların 8 yaşına kadar yaşıtlarından ortalama iki buçuk santim daha kısa olmasına neden oluyor. Ancak bazı bilim insanları araştırmayı şüpheli olarak nitelendirdi.

Hamile kadınlara genellikle kahveden kaçınmaları söylenir ancak yeni araştırmaya göre çay içmeyi de bırakmaları gerekecek. Doğmamış bir bebeğin kafeine maruz kalması, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki bilim insanlarının yeni analizine göre daha çocukların boyları üzerinde etkiye sahip.

Veriler, günde sadece 50 mg kafeinin, yani yarım fincan kahve veya bir fincan çayın, bir çocuğun sekiz yaşına kadar yaşıtlarından neredeyse iki buçuk santim daha kısa olmasına yol açabileceğini gösteriyor. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi’nin önerisine göre bir kadın hamileyken günde 200 mg’dan fazla kafein almamalı. Günde 300 veya 350 mg’dan fazla kafein tüketmek, bebeğin doğum kilosunun az olması ve bazı durumlarda düşük yapmakla ilişkilendiriliyor.

Yaşıtlarından kısalar

ABD’li bilim insanları, yaklaşık 2 bin 500 çocuktan oluşan iki grubu inceledi ve hamilelikte annenin kafein alımının boylarını nasıl etkilediğini değerlendirdi. Telegraph’ta yer alan habere göre annesi günde yaklaşık bir fincan kahve içen bir çocuk, yaşıtlarından ortalama 2,2 cm daha kısa.

Çalışmanın yazarı Dr. Jessica Gleason’ın söylediğine göre en düşük kafein tüketimiyle karşılaştırıldığında, en yüksek seviyede olan çocuklar yedi ila sekiz yaşlarında yaklaşık 1,5 cm ila 2,2 cm daha kısaydı. Gleason, “İlk çeyrek, neredeyse hiç kafein tüketimine eşdeğer değilken, üst çeyreğin günde yaklaşık bir fincan kahveye eşdeğer olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Diyetisyen Melanie McGrice, annelerin genellikle önerilen kafein alımı miktarı ile kafalarının karıştırıldığını söyledi. söyledi. McGrice, “Bu çalışma, günde 50 mg kafeinin bile çocukların boyu üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini buldu. Günde 50 mg, yaklaşık bir fincan çay veya yarım fincan hazır kahve veya aile boyu bir çikolataya eşdeğerdir. Çalışma, hamilelik sırasında kafein alımının bir zamanlar düşünülenden daha önemli bir etkiye sahip olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor ve hamilelik sırasında kafein alımının hiçbir avantajı olmadığı göz önüne alındığında, hamile kadınlara mümkünse kafeinden kaçınmalarını tavsiye etmek ihtiyatlı görünüyor” dedi.

Çalışma şüpheli bulundu

Ancak bazı bilim insanları, çalışmayı eleştirdiler ve şüpheli olarak nitelendirdiler. Melbourne Üniversitesi'nden Dr Alex Polyakov, “Daha fazla kahve içenlerin diyetlerinde, yaşam tarzlarında veya bulguları açıklayacak başka bilinmeyen faktörler, başka önemli farklılıklar olması ve kahve tüketiminin incelenen sonuçlarla nedensel olarak bağlantılı olmaması mümkündür, hatta belki de muhtemeldir” diye konuştu.

Çalışmanın ortak yazarı Dr. Katherine Grantz ise, “Bulgularımız, hamilelik sırasında düşük kafein alımının bile çocuk büyümesi üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini düşündürmektedir. Daha da önemlisi, gözlemlediğimiz boy farklılıkları küçük ve bu farklılıkların çocuk sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” diye ekledi. Grantz, çalışmaya dair endişesi olanlara da araştırma ekibiyle tartışmalarını tavsiye etti. Araştırmaya dair bulgular JAMA Network Open’da yayınlandı.