Tartışılan Emirname yürürlüğe girdi!

İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı;

Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesi, bugün 10/12/2018tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Emirnamenin yürürlüğe girmesinden önce, taslağın halkın katılımına sunulduğu 19/11/2018 tarihindeki danışma toplantısında alınan sözlü görüşler ve sonrasında Şehir Planlama Dairesi’ne, çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen yazılı görüşler (97 görüş) çerçevesinde taslak emirname revize edilerek halkın katılımından çıkan ortak ve dengeli sonuçlar yürürlüğe giren emirnameye yansıtılmıştır.

İşbu Emirnameye konan bir madde ile, emirnamenin yürürlük süresi düzenlenmiş, Ülkesel Fizik Planı’nın hedef, starateji ve politikaları kapsamında hazırlanmakta olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar her hal ve karda 31/12/2019 tarihinde yürürlükten kalkacağı kayıt altına alınmıştır.

Bu madde ile emirnamenin esas amacının plan hazırlanıncaya kadar imar planı çalışmalarını güvence altına almak olduğu ve emirnamenin kalıcı bir düzenleme olmadığı teyit edilmiştir. Bu emirname ile, imar planı yürürlüğe girinceye kadarki sürede kamu yararı için;

- Kentleşme maliyetini artırıcı, doğal çevreyi tahrip eden, otomobil bağımlı, dağınık, parçacı, yaygın ve yollar boyu yapılaşma eğilimi gösteren bölgenin toparlanması ve dengeli gelişmenin sağlanması,

- Yerleşimlerin karakterlerini ve konut alanlarının bütünlüğünün korunması,

- Zengin doğal kaynakların, tarihi ve kültürel mirasın korunmasını sağlanması,

- Sulak alanlar ve orman alanlarının korunması,

- Verimli tarımsal alanların belirlenerek tarımsal üretimin devamının sağlanması,

- Sağlıklı, işlevsel, adil, güzel, ekonomik, güvenli, kimlikli, yerel ölçeği, özgün kimliği ve özellikleri korunmuş, yaşanabilir yaşam alanları yaratılmasını ve gelişmesinin sağlanması,

- İskele bölgesinin turizmden alması gerekli payı alamadığı sebebi ile bölgeye getirilecek yatırımların ÜFP kapsamında dengeli ve sürdürülebilir kalkınma modeli ile birlikte yaratılmasının sağlanmasına çalışma yapılması zemininin yaratılması,

- Yeniboğaziçi’nin ‘sakin şehir’ olma özelliğini koruyup geliştirmesine yönelik dengeleyici bir planlama yapılmasının sağlanması,

- Gazimağusa – İskele Bölgesi’nde yeni gelişme fırsatları sunularak, bölgenin ekonomik faaliyet, konut ve gerekli hizmet alanlarının altyapı ile birlikte oluşması çalışmalarının sekteye uğramaması için gerekli düzenlemenin yapılması,

- Yapılacak gelişmelerde, trafo, su, atık, atık su, kamu yolu, otopark benzeri kamusal alanların ayrılmasının sağlanması,

- Dere yatağı ve/veya su arkı ve çevresinin korunması, çocuk oyun alanı, park ve benzeri ortak yeşil alanların ayrılmasının sağlanması,

- Gelecekteki gelişmelerin genel planlama çerçevesi ile ‘gelişmelerin’ hedef,ilke ve sınırını, kural ve koşullarını belirlemek ve kullanımı akılcı bir şekilde yapmak maksadı ile hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

Bu amaçlarla hazırlanmış olan emirnamenin yürürlüğünden önce, iyi niyetle proje hazırlayan yatırımcı kişi veya kurumların hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve suistimal olasılığını bertaraf edebilmek maksadıyla da düzenleme yapılmıştır.

Şehir Planlama Dairesi, emirnamenin yürürlüğe girmesine paralel, plan çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek, her disiplinden katılımcının planlama sürecine dahil olacağı, uzman kadroların planlama ekibiyle birlikte çalışacağı, bölge halkının ve yerel yönetimlerin katılımı ile tamamlayacağını kamuoyuna saygı ile duyururuz.