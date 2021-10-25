  • BIST 1.479,930
  • Altın 563,59
  • Dolar 9.8218
  • Euro 11.4401
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Tartışırken bıçakla ağır yaraladı

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Tartışırken bıçakla ağır yaraladı

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

24.10.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta B.F.(E-39), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Cuma FAKI (E- 37)’yı göğüs, sırtı ve sağ elinden, Özgün FAKI (K-30)’yı ise göğüs kısmından ağır şekilde yaralamak suretiyle katle teşebbüs etmiştir.

Olayda yaralanan Cuma FAKI ve Özgün FAKI, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. B.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!25 Ekim 2021 Pazartesi 09:50
  • Ziya Rızkı, ölümünün 27’nci yıl dönümünde törenle anılacak25 Ekim 2021 Pazartesi 09:50
  • Kaza mahkemelerinde grev!25 Ekim 2021 Pazartesi 09:49
  • Arıklı: Ben acil piyasaya müdahaleden bahsediyorum25 Ekim 2021 Pazartesi 09:15
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar25 Ekim 2021 Pazartesi 08:48
  • Akaryakıt ve tüp gaza okkalı zam hazırlığı25 Ekim 2021 Pazartesi 08:34
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?25 Ekim 2021 Pazartesi 08:33
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (25 Ekim 2021)25 Ekim 2021 Pazartesi 08:30
  • Cumhurbaşkanı Tatar, yarın bağımsız milletvekilleri ile görüşecek24 Ekim 2021 Pazar 17:24
  • Arıklı: “Ya Yeni Yakıt Tedarikçileri Bulacağız Ya da Devlet Olarak Yeni Bir Şirket İle Piyasaya Müdahale Edeceğiz”24 Ekim 2021 Pazar 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti